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    Alişan isyan etti

    Alişan, Adana Demirspor’a kendi evinde 2-1 yenilen Fenerbahçe yönetimine seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 14:59
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    Alişan isyan etti

    Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’a kendi evinde yenilmesi sonrası Alişan, Fenerbahçe yönetimini topa tuttu.

    Fotoğraf paylaşarak yönetimi istifaya davet eden Alişan, ayrıca Fenerbahçe’nin yeni teknik adamı olan İsmail Kartal için de eleştiride bulundu.

    "YÖNETİM İSTİFA"

    Alişan, sosyal medya hesabından “Rezilliklere bir yenisini daha ekleyen yönetimimiz ve futbolcularımıza tebriklerimi iletiyorum. Pendik faciası dönemi bile bu kadar rezillik yaşamamıştık. Yönetim istifa.Yönetim istifa… Yönetim istifa… Bu camianın ileri gelenleri yok mu? Yok mu bu duruma itiraz edecek bir babayiğit?” eleştirisinde bulundu.

    Daha sonraki paylaşımında ise Kadıköy’de olduğunu belirten Alişan, fotoğraflı bir paylaşım yaparak “Yönetim istifa, yönetim istifa” notunu ekledi.

    Alişan isyan etti #1


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