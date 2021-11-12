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    Alişan kardeşinden sonra yaşadığı acıyı anlattı

    Yaklaşık dört ay önce kardeşini kaybeden Alişan yaşadığı acıyı anlatmak için, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 16:58
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    Alişan kardeşinden sonra yaşadığı acıyı anlattı

    Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Kardeşinin bu ölümü sonrası zor günler geçiren Alişan, yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı yanından ayırmıyor.

    Onlarla yakından ilgilenen ve kardeşinden sonra toparlanamayan türkücü, yaşadıklarını anlattı.

    Bir magazin programına telefonla katılan Alişan, kardeşinden sonra yaşadıklarını anlatarak herkesi duygulandırdı.

    ALİŞAN'IN ZOR GÜNLERİ

    'Magazin Masası' adlı programa konuşan Alişan, hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını ifade etti.

    Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden ünlü şarkıcı, "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." şeklinde yanıt verdi.

    Alişan, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını sözlerine ekledi.

    Alişan kardeşinden sonra yaşadığı acıyı anlattı #1

    "GÜLMEYE ÇEKİNİYORUM"

    Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

    Alişan kardeşinden sonra yaşadığı acıyı anlattı #2

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