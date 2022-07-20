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    Alişan, kardeşine seslendi

    Koronavirüse yakalanan kardeşini kaybeden Alişan'dan yürek yakan sözler..
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:10
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    Alişan, kardeşine seslendi

    Bir yıldır zor günler geçiren şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

    Alişan, kardeşinin ölüm yıl dönümünden önce duygusal bir mesaj paylaştı. Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan'ın yazdıkları yürekleri burktu.

    Alişan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Her şey yarım"

    "Yarın akşam seninle ilgili, geçen sene şuradaydık, şunu yapıyorduk diyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak... Bir önceki sene hep senin olmadığın anlar olacak... Evet yaşıyoruz, nefes alıyoruz, çalışıyoruz... Ne aldığım nefes tam ne de yaptıklarım... Farkında olduğum şeyler var tabii ki. Onlar da bana kalsın. Seni çok özlüyorum. Seni çok arıyorum kardeşim... Seni çok seviyorum..."

    Alişan, aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşinin vefatının ardından bir süre işlerine ara vermişti.

    Alişan, kardeşine seslendi #1

    Alişan, kardeşine seslendi #2


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