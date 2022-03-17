Alişan yine kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'la küçüklük fotoğrafını paylaşarak özlemini dile getirdi.

Geçtiğimiz beraber çalıştığı kardeşi koronavirüsten kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, zor günler geçirmişti.

Ünlü şarkıcı, sık sık Instagram hesabından Selçuk Tektaş'la ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Alişan, son paylaşımında kardeşiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafını yayınladı. Alişan, fotoğrafa "Çok özledim seni çok." notunu düştü.

Alişan, kardeşini ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı:

"ÖKSÜZ KALDIM"

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin.. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... "