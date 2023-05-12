Alişan'dan Başkan Erdoğan paylaşımı Ünlü sanatçı Alişan, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Aynalı Tahir dizisiyle bir döneme damga vuran şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında bulundu.

'Değerini Bil'

Alişan, Başkan Erdoğan'ın kadın haklarına vurgu yaptığı bir konuşmasını takipçileri ile paylaşarak, 'Değerini Bil' notunu düştü.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında, "Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerini teminin ötesinde hak, fırsat ve imkan adaleti esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Üstelik bu yaklaşımı kendi kadınlarımız yanında bölgemizden, dostlarımızdan başlayarak tüm dünya kadınlarını kapsayacak şekilde sergiliyoruz." ifadelerine yer veriyor.