Alişan'dan Buse Varol'a doğum hediyesi

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz hafta ikinci kez anne-baba oldu.

Oyuncu Buse Varol ile şarkıcı Alişan, Mayıs 2018'de nikah masasına oturdu.

Çift, Şubat 2019'da da ilk bebekleri Burak'ı, geçtiğimiz hafta ise kızları 'Eliz'i kucaklarına aldı. İkinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Alişan ve Buse Varol, bebeklerinin ilk karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

"ALLAH'IMA ŞÜKÜR"

Kızı ve eşi ile birlikte çekilen ilk karesini de yayınlayan Alişan, gönderisinde; "Her evlat başka bir sayfa, başka bir sevgi, başka bir yolculuk... Allah’ıma şükürler olsun ki bana bu mutluluğu ikinci kez yaşamayı nasip etti... Arayan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz." demişti.

80 BİN DOLAR

Evlilikleri ile magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikiliden Alişan, eşi Buse Varol Tektaş'a, ikinci doğuma özel hediye aldı.

Oğlu Burak'ın doğumundan sonra eşine lüks bir cip hediye eden Alişan, bu kez ise Buse Varol'a 80 bin dolar değerinde yani yaklaşık 563 bin TL ödeyerek tektaş yüzük hediye etti.