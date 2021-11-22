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    Alişan'dan Fenerbahçe maçı sonrası duygusal paylaşım

    Ünlü şarkıcı Alişan'dan Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından, vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili duygusal bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 09:09
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    Alişan'dan Fenerbahçe maçı sonrası duygusal paylaşım

    Dün akşam Süper Lig’te oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde kazanan taraf 2-1’lik skorla sarı lacivertli takım oldu.

    Fenerbahçeli olan şarkıcı Alişan’dan ise maç sonrasında duygusal bir paylaşım geldi.

    KARDEŞİYLE VİDEOSUNU YAYINLADI

    Geçtiğimiz Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, tribünde beraber maç izledikleri bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

    "GÖREMEDİN"

    Alişan paylaşımında "Göremedin sen ama eminim bugün çok mutlusundur" mesajını yazdı.

    Alişan'dan Fenerbahçe maçı sonrası duygusal paylaşım VİDEO

    Alişan dan Fenerbahçe maçı sonrası duygusal paylaşım #1

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