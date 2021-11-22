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Alişan'dan Fenerbahçe maçı sonrası duygusal paylaşım

Alişan'dan Fenerbahçe maçı sonrası duygusal paylaşım

Ünlü şarkıcı Alişan'dan Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından, vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili duygusal bir paylaşım geldi.