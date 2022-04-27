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Alişan'dan Seda Sayan'a düğün hediyesi
Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı.
- Haber Merkezi
- 27.04.2022 - 13:03
En son oğlu Burak'ın survivor izlerken masaj yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı için eleştirilen ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl kaybettiği kardeşinin çocuklarıyla alışveriş yaparken görüntülendi.
Kuş aldı
Muhabirlerle sohbet eden Alişan, "Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evliliği çok konuşuldu. Hediye aldınız mı?" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı, "Düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldım" cevabını verdi.
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