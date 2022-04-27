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    Alişan'dan Seda Sayan'a düğün hediyesi

    Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 13:03
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    Alişan'dan Seda Sayan'a düğün hediyesi

    En son oğlu Burak'ın survivor izlerken masaj yaptırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı için eleştirilen ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl kaybettiği kardeşinin çocuklarıyla alışveriş yaparken görüntülendi.

    Kuş aldı

    Muhabirlerle sohbet eden Alişan, "Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evliliği çok konuşuldu. Hediye aldınız mı?" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.

    Ünlü şarkıcı, "Düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldım" cevabını verdi.

    Seda Sayan ile Çağlar Ökten dünyaevine girdi ViDEO

    Alişan dan Seda Sayan a düğün hediyesi #1

    Alişan dan Seda Sayan a düğün hediyesi #2

    Alişan dan Seda Sayan a düğün hediyesi #3

    Alişan dan Seda Sayan a düğün hediyesi #4

    Alişan dan Seda Sayan a düğün hediyesi #5

     


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