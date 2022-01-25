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    Alişan'ın kar paylaşımı duygulandırdı

    Türkiye'de herkes kar sevinci yaşarken Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 07:53
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    Alişan'ın kar paylaşımı duygulandırdı

    Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı kovid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti.

    Alişan kar yağarken çekilen bir kareyi paylaşarak şunları yazdı:

    "KAHREDİYOR"

    "Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..."

    Alişan ın kar paylaşımı duygulandırdı #1


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