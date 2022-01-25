Alişan'ın kar paylaşımı duygulandırdı

Türkiye'de herkes kar sevinci yaşarken Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı kovid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti.

Alişan kar yağarken çekilen bir kareyi paylaşarak şunları yazdı:

"KAHREDİYOR"

"Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..."