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- Alişan'ın kar paylaşımı duygulandırdı
Alişan'ın kar paylaşımı duygulandırdı
Türkiye'de herkes kar sevinci yaşarken Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi.
- Haber Merkezi
- 25.01.2022 - 07:53
Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı kovid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti.
Alişan kar yağarken çekilen bir kareyi paylaşarak şunları yazdı:
"KAHREDİYOR"
"Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..."