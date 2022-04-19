Alişan'ın oğlu masaj yaptırıyor

Alişan, oğlu Burak’ın Survivor izlerkenki karesini “Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez” notuyla paylaştı.

Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol, ortak noktada buluşmuş ve zor günleri geride bırakmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan, son paylaşımıyla gündem oldu.

Burak'ın masaj keyfi

İki çocuk babası ünlü şarkıcı, 3 yaşındaki oğlu Burak'ın masaj yaptırırken fotoğrafını yayınladı.

Alişan, o anları şu notla paylaştı: "Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez.”

Dadılara ayda 60 bin TL veriyor

2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL masraf yapan Alişan, 3. çocuk söylentisi için "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum. Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık." dedi.

