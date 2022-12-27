Bir kadın tarafından tacize uğradığını söyleyerek "Sahneden inerken avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum" diyen Sefo, o anları takipçileriyle paylaştı. Şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

Türkiye'nin sevilen genç sanatçıları arasında yer alan Sefo, geniş hayran kitlesine sahip olmasıyla biliniyor.

Son yıllarda başarılı bir çıkış yakalayan genç şarkıcı, yoğun konser takvimiyle hayranlarıyla sık sık bir araya geliyor.

Yurt dışı konserlerine de devam eden Sefo, geçtiğimiz günlerde Almanya'daki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 24 yaşındaki rapçi, konserinde yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaştı.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Kadın bir hayranının kalçasını ellediğini belirten Sefo, "Gerçekten harika bir konserdi. Fakat şöyle bi sıkıntı var, sahneden inerken ben insanların arasından geçiyordum ve bir kadın arkadaşımız benim g*tümü avuçlamak suretiyle beni bir elledi. Ben hakkımı helal etmiyorum. G*tüm hiç böyle ellenmemişti, haram olsun ya." ifadelerini kullandı.

Taciz anlarını paylaştı

Bunun üzerine olay anına ilişkin bir videoya ulaşan Sefo, o anları da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç rapçinin şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

Almanya konserinde tacize uğrayan Sefo o anları paylaştı VİDEO

