Almeda Abazi: Hem hamilelik hem Efehan beni zorluyor

Almeda Abazi: Hem hamilelik hem Efehan beni zorluyor

İkinci bebeğine hamile olan Almeda Abazi, doğum yaklaştıkça sürecin zorlaştığını söyledi.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman’la evli olan ve ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Almeda Abazi, Instagram’dan soru-cevap yaptı.

İKİ YAŞ SENDROMU

Oyuncu, “İki yaş sendromu için ne öneriyorsunuz?” sorusuna, “Asıl siz ne öneriyorsunuz? Bugün bir ara ağlamak üzereydim. Hem hamilelik hem de Efehan’ın iki yaş sendromu” yanıtını verdi.

"ZORDUR"

Kızının doğmasına az kaldığını söyleyen Abazi, “İkizler burcu olacak” yorumlarına ise, “Sanırım. Hayırlısı ne yapalım. İkizler zordur bilen bilir” karşılığını verdi.