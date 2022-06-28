Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan tatilde aşka geldi! Öpmelere doyamadılar..

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın romantik Bodrum tatili görülmeye değer.Ünlü çift aşk tazeliyor..

Bir yıldır birlikte olan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çifti Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.Mutlu bir ilişkileri olduğu bilinen ikili denizde bol bol şakalaşarak eğlendi.

Ada Masalı isimli dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönen ikili aşklarına dolu dizgin devam ediyor.

Bodrum'da bir otelde objektiflere yakalanan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz birbirlerini öpmeye doyamadı.İşte o anlar;

Uzun süre denizde kalan çift birbirlerine şakalar yaparak tatilin tadını çıkardılar.Ayça Ayşin Turan güzelliği ve fit vücudu ile görenleri kendine hayran bıraktı..