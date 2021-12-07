Alparslan: Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı: Ne yana dönsem ateş deryası!

Alparslan: Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı: Ne yana dönsem ateş deryası!

TRT 1'in iddialı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Alparslan'ın, "Araftayım. Ne yana dönsem ateş deryası. Hislerime gem vuramaz oldum" sözleri dikkati çekti.

TRT 1'in iddialı ve izlenen yapımlarından birisi olan Alparslan: Büyük Selçuklu, dün akşam 5. bölümü ile ekrana geldi.

Yayınlanan bölümde; Akça ve Alparslan'ın zeybek oynaması dikkati çekerken, Karaca ise nefret kusmaya devam etti.

Her fırsatta Akça Hatun'a saldıran ve onu obadan göndermenin planlarını yapan Karaca, kılıç dövüşünde yenildi.

Alparslan, Akça ve Karaca arasındaki kılıç dövüşünü izlerken, Akça'ya kılıç çekti. Akça'nın boynuna kılıç dayayan Alparslan, sakladıklarını öğrenmeye çalıştı.

Akça Hatun sakladıklarını söylemeye niyetli olmazken, Alparslan ise askerleriyle birlikte tuzağa düşürüldü.

Romen Diyojen'in adamları tarafından tuzağa çekilen Alparslan, nefes kesen bir performans sergiledi.

Dizi bu heyecanlı anlarla sona ererken, yeni bölümün ardından ilk fragman Youtube üzerinden görücüye çıktı.

Yayınlanan 6. bölüm fragmanında Alparslan'ın, "Araftayım. Ne yana dönsem ateş deryası. Hislerime gem vuramaz oldum" sözleri dikkati çekti.

Akça Hatun ise Alparslan'ın yanında yer almaya devam ederken, casus olmadığını bir kez daha ortaya koydu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı....

Alparslan: Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı İZLE