Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Akça'sı Fahriye Evcen'in eski mesleği bakın neymiş

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Fahriye Evcen, Akça Hatun karakterine hayat veriyor. Güzelliği ile dikkati çeken Evcen'in eski mesleğini duyanlar ise şoke oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alırken, kadrosunda ise güçlü isimler bulunuyor.

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Sultan Alparslan'ı konu edinen dizide Fahriye Evcen, Akça Hatun karakterine hayat veriyor.

Güzelliği ve sesi ile izleyenleri büyüleyen Evcen, anne olduktan sonra setlere verdiği arayı sonlandırdı.

Eşi Burak Özçivit gibi dönem dizisinde boy gösteren Evcen, eski mesleği ve mezun olduğu okul ile herkesi şaşırttı.

Fahriye Evcen'in mezun olduğu okulu duyan hayranları, başarılı isme oyunculuğu daha çok yakıştırdı.

FAHRİYE EVCEN'İN ESKİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Almanya'da üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Evcen'in mezuniyet pozları hayranlarının beğenisini kazanırken oyuncu, Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okudu.

Başarılı isim oyunculuk mesleğini tercih ederek, birbirinden iddialı projeye imza attı.