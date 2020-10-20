Alya'nın pizzasından tel çıktı

Geçen gün evine pizza siparişi veren şarkıcı Alya, pizzanın altından tel çıkınca şaşkına uğradı.

Şarkıcı Alya, geçen günlerde evine pizza sipariş etti. Kutuyu açan şarkıcı, pizzanın altında tel olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

"KAFAYI YEDİNİZ"

O anları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Alya, “Siz kafayı yediniz herhalde? Böyle pizza mi gönderilir? İçinde tel var resmen” ifadelerini kullandı.

Alya, kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından attığı tweet’i silerek kafa karıştırdı.