Amanda Kloots, Nick Cordero'yu andı

Tiyatro oyuncusu Amanda Kloots, 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eşi Nick Cordero'nun oğluyla birlikte çekilmiş bir videosunu yayınladı.

Eşine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Amanda Kloots, önceki gün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Kloots, eşi hastalanmadan önce Cordero'nun oğlunu beslerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü yıldız, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün telefonumun hafızasından çıktı bu video. Bu benim en sevdiğim "baba- oğul" anlarını gösteren video. Eskiden bunu izlemek beni üzüyordu. Ama şimdi gülümseyerek izliyorum.

"ÖLÜMDEN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Eşinin vefatından çıkardığı dersleri de takipçileriyle paylaşan Amanda Kloost, "Bence ölümden öğrendiğimiz en önemli şey hayatın nasıl yaşanacağı. Son zamanlarda birçok insan hayatını kaybetti ve bu benim, ölümün bize ne öğrettiği konusunda düşünmeme yol açtı. Ölümden hangi dersleri çıkarabiliriz? Belki şu anda bir yas sürecinden geçiyor olabilirim. Belki de artık ihtiyatı "rüzgara savurma" evresindeyim. Bir arkadaşım bana hissettiğim bu duyguyu isimlendirmek zorunda olmadığımı söyledi. Bir başka arkadaşım da kendimi "yenilmez hissetmem gerektiğini" belirtti. Bu iki fikri de sevdim. Kendimi, duygularımı isimlendirmeden yenilmez hissediyorum" dedi.

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"YARINI BEKLEME"

Kloost, kendine "Her günümü nasıl en dolu şekilde yaşayabilirim?" diye sorduğunu belirtti. Ünlü isim, ilk adım olarak istediği herhangi bir şeyi yapmak için "yarını bekleme" ilkesini benimsediğini vurguladı. Ardından da kendisi için yaşamak istediği hayatı oluşturduğunu, hayatının kontrolünü eline aldığını vurguladı. Amanda Kloost, ölümden çıkardığı en önemli dersin "hayatın ne kadar da değerli olduğunu anlamak ve geriye sadece güzelliklerin kaldığını fark etmek" olduğunu da belirtti. Kloost'un bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda mesaj geldi.