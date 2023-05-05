Amber Heard, İspanya'ya taşındı Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard'ün Hollywood'u terk ettiği iddia edildi.

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Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki dava bitmek bilmemiş, ikili geçtiğimiz yıllar boyunca sürekli davayla gündeme gelmişti.

Sonrasında Amber Heard – Johnny Depp arasındaki kabusa dönüşen hikaye sona ermiş ve Amber Heard gözlerden uzakta kalmayı tercih etmişti.

Yeni iddia

Şimdi ise Amber Heard ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ünlü ismin kızıyla birlikte Hollywood'u terk ettiği söylendi.

Amber Heard'ün Hollywood'u ter ederek; İspanya'nın Madrid kentine taşındığı bildirildi.

Daily Mail'den Alison Boshoff; yazdığı bir makalede şu ifadeleri kullandı:

İspanya'ya taşındı

"Heard'ün Hollywood'u terk ettiğini ve küçük kızı Oonagh ile birlikte sessizce İspanya'ya taşındığını açıklayabilirim. Aktirsin arkadaşı, 'Amber İspanyolca biliyor ve orada mutlu, kızını gözlerden uzakta büyütüyor' bilgisini paylaştı."

Boshoff, aldığı bilgiler üzerine 37 yaşındaki aktrisin bir gün Hollywood'a gerdi dönebileceğini de aktararak; "İşe ya da Hollywood'a dönmek için acelesi olduğunu sanmıyorum ama muhtemelen doğru zaman geldiğinde, doğru proje için geri dönecektir" diye yazdı.