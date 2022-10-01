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    Amber Heard, Johnny Depp davasından aylar sonra ilk kez görüldü

    Yüklü tazminatla karşılaşan Amerikalı oyuncu, soluğu tatilde aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 10:48
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    Amber Heard, Johnny Depp davasından aylar sonra ilk kez görüldü

    Oyuncu Amber Heard, eski eşi Johnny Depp ile karalama konusunda mahkemelik olmuş ve davayı kaybetmişti.

    Heard, haziran ayında sonuçlanan mahkemeden aylar sonra ilk kez objektiflere yansıdı.

    36 yaşındaki Amerikalı oyuncu, İspanya'da tatil yaparken görüntülendi.

    Tatilde ortaya çıktı

    Amber'ın, 10 milyon doların üzerinde tazminatla karşı karşıya olmasına rağmen, kızıyla endişesiz olduğu görüldü. Palma de Mallorca, Amber ve beraberindekilerin seçtiği tatil yeri oldu.

    Depp'e tazminat ödemesine karar verilen söz konusu oyuncunun tatilde yeterince dinlendiği anlar kaydedildi.

    Tazminatı ödemek için evini sattı

    Tazminat tutarını ödemenin yollarını arayan Amber Heard, Kaliforniya'daki evini sattı.

    Öte yandan avukatları, yüklü miktarın ödenebilmesi için sigorta şirketlerinden destek arıyor.

    Amber Heard, Johnny Depp davasından aylar sonra ilk kez görüldü #1

    Amber Heard, Johnny Depp davasından aylar sonra ilk kez görüldü #2

    Amber Heard, Johnny Depp davasından aylar sonra ilk kez görüldü #3

    Amber Heard, Johnny Depp davasından aylar sonra ilk kez görüldü #4

    Amber Heard, Johnny Depp davasından aylar sonra ilk kez görüldü #5

    Amber Heard, Johnny Depp davasından aylar sonra ilk kez görüldü #6

    Amber Heard, Johnny Depp davasından aylar sonra ilk kez görüldü #7


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