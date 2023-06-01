Amber Heard, sessizliğine son verdi İspanya'ya yerleşen Amber Heard, yeni hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

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Dünyaca ünlü oyuncu 37 yaşındaki Amberi Heard, özel hayatında yaşadığı çalkantıların ardından Hollywood'u terk etmişti.

Yeni hayatına İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan ünlü oyuncu, yanında da taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdiği kızı Oonagh Paige’i almıştı.

"İspanya'yı çok seviyorum"

Ünlü isim, Hollywood'daki geleceği hakkında ilk kez konuştu. Dün çıkan TikTok videosunda Heard'ün gazetecilere İspanyolca, "İspanya'yı çok seviyorum" dediği görüldü.

"Burada yaşamayı seviyorum"

Gazeteciler tarafından İspanya'da uzun süre kalıp kalmayacağı sorulduğunda da "Öyle umuyorum. Burada yaşamayı seviyorum" yanıtını verdi. Heard, gazetecilerin sinema sektöründen emeklilik iddialarını gündeme getirdiği soruları ise ciddiye almadı ve herhangi bir projede yer alıp yer almayacağı sorusuna, "Tabii ki. Yola devam edeceğim, hayat böyle" karşılığını verdi.