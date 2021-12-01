Amelia Hamlin'in annesi güzelliğiyle dikkat çekti

Genç model Amelia Hamlin, şimdi annesiyle yaptığı reklam çekimi ile adından söz ettiriyor.

20 yaşındaki genç model Amelia Gray Hamlin, bir reklam çekimi için annesiyle kamera karşısına geçti.

38 yaşındaki televizyon ünlüsü sevgilisi Scott Disick’ten ayrılmasıyle gündeme gelen genç modelin annesi, genç görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Hamlin yaptığı açıklamada, "Annem yaptığı her şeyde çok korkusuz ve bu ruhu herkes görsün istedim." dedi.,

"ÇOK MUTLUYUM"

Amelia Gray Hamlin'in annesi Rinna ise yaptığı açıklamada, “Kızıımla ortak çalışmaktan çok mutluyum." diye konuştu.