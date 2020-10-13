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    Amerikalı şarkıcı Halsey'den İstanbul paylaşımları

    Türkiye ziyaretiyle gündemden düşmeyen ve “Herkes sakin olsun lütfen” mesajı yazan Amerikalı şarkıcı Halsey, İstanbul'a doyamadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 14:33
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 14:33
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    Amerikalı şarkıcı Halsey'den İstanbul paylaşımları

    Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Amerikalı şarkıcı Halsey, cuma günü Twitter sayfasından "Herkes sakin olsun lütfen" diye bir mesaj paylaştı. Şarkıcının Türkçe yazdığı bu tweet'in altına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi, Halsey bir anda Twitter'da trendler arasına girdi.

    Ardından Instagram sayfasının 'hikayeler' bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu kahve kupasının fotoğrafını paylaştı. Bu durum da ünlü şarkıcının Türkiye'de olduğu söylentilerinin çıkmasına neden oldu.

    Amerikalı şarkıcı Halsey den İstanbul paylaşımları #1

    Geçtiğimiz aylarda yüzde 11 Türk olduğunu açıklayan Halsey, karantinadayken baklava fotoğrafları paylaşıyor ve Türkçe öğrenmeye çalıştığıyla alakalı tweet'ler atıyordu.

    Türkiye'ye olan merakını gidermek için ülkemize gelen Halsey, gezdiği yerleri takipçileriyle paylaşıyor.

    Halsey'in İstanbul paylaşımları:

    Amerikalı şarkıcı Halsey den İstanbul paylaşımları #2

    Amerikalı şarkıcı Halsey den İstanbul paylaşımları #3

    Amerikalı şarkıcı Halsey den İstanbul paylaşımları #4

    Amerikalı şarkıcı Halsey den İstanbul paylaşımları #5

    Amerikalı şarkıcı Halsey den İstanbul paylaşımları #6

     

    Amerikalı şarkıcı Halsey den İstanbul paylaşımları #7

    Amerikalı şarkıcı Halsey den İstanbul paylaşımları #8

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