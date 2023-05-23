Amerika'ya yerleşen Havva Öztel'den asgari ücret yorumu Aleyna'nın annesi Havva Öztel, soru medya üzerinden soru-cevap etkinliği yaptı. Soruları cevaplarken asgari ücrete de değinen Öztel, "Asgari ücretin 10 bin TL olup kiraların da 10 binden başlıyor olmasını düşünürsek yeni nesil Türkiye'de ne yapsın" dedi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Amerika'ya yerleşti.

Kısa bir süre önce Aleyna Tilki'nin gittiği Amerika'ya bu sefer ailecek giden Öztel, "Ayça'nın eğitimi için ve canımız öyle istedi" yorumunu yaptı.

Hem cesur pozları hem de söylemleriyle gündemden düşmeyen Öztel, sosyal medyadan soru - cevap etkinliği yaptı.

Soru cevap etkinliğinde asgari ücret hakkında konuşan Öztel, cevabıyla bazı takpçilerinin tepkisini aldı.

Havva Öztel'den asgari ücret yorumu

Zaman zaman işleri için Türkiye'ye geleceğini söyleyen Havva Öztel, kendisine gelen bir yorumdan sonra asgari ücret yorumunda bulundu.

"Dünyanın en güzel yeri benim ülkem" diyen Havva Öztel konuşmasının devamında "Ama ekonomisi için aynı şeyi söyleyemem artık. Asgari ücretin 10 bin TL olup kiraların da 10 binden başlıyor olmasını düşünürsek yeni nesil Türkiye'de ne yapsın?

Asgari ücret alan bir insan çocuğunu mu okutsun kirasını mı ödesin mutfak masraflarını mı karşılasın, faturalarını mı ödesin tam olarak nasıl oluyor ben hesaplayamadım da" dedi.