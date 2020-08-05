Amine Gülşe Eda'yı Türkiye'de büyütmek istiyor

Gülşe, kızı Eda'yı Türkiye'de büyütmek için eşi Mesut Özil'i ikna turlarına başladı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 4 aydır Arsenal takımında sahaya çıkmıyor.

TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTİYOR

Özil için ‘gözden çıkarıldı’ haberleri yapılırken uzun süre İsveç’te yaşayarak gurbetlik hasreti çeken Amine Gülşe martta kucağına aldığı kızının kendisi gibi bu hasreti çekmemesi için Özil’in bir Türk takımında yer almasını istiyor.

Eşini ikna etmeye çalışan Amine Gülşe’nin, Özil için gönlündeki takım Fenerbahçe olduğu öğrenildi.