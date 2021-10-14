Amy Winehouse'un eşyaları açık artırmaya çıkarılıyor

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Amw Winehouse'un ölmeden önce konserde giydiği elbisesi de dahil toplam 800 parça eşyası açık artırmaya çıkarılıyor.

Henüz 27 yaşındayken alkol ve uyuşturucu bağımlılığına bağlı olarak 23 Temmuz 2011'de hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un aralarında kıyafetlerinin de bulunduğu eşyaları açık artırmaya çıkıyor.

Düzenlenecek müzayeden elde edilen gelir, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlere yardım için faaliyetler yürüten Amy Winehouse vakfına bağışlanacak.

800 PARÇA AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

Amy Winehouse'a ait elbiseler, kitaplar, el çantaları ve kalp şeklinde gözlüklerden oluşan 800 parça eşya Beverly Hills'de açık artırmaya çıkıyor.

ÖLMEDEN ÖNCE GİYDİĞİ ELBİSE DE VAR

6-7 kasım tarihlerinde düzenlenecek müzayede öncesinde eşyalar New York'ta sergilenmeye başlandı.

Açık artırmaya çıkacaklar arasında Amy Winehouse'un ölmeden önce Belgrad'takison konserinde giydiği elbise de var.

2 MİLYON DOLAR ELDE EDİLMESİ BEKLENİYOR

Müazeyededen toplam 2 milyon dolar elde edilmesi planlanıyor.

Bu para uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlere yardım için faaliyetler yürüten Amy Winehouse vakfına aktıralacak.