Angelina Jolie, Brad Pitt ile ayrılığı hakkında konuştu

Çocuklarının iyiliği için boşanma kararı aldığını belirten ünlü oyuncu, altı çocuğu için "cesur ve güçlü insanlar" tanımlaması yaptı.

Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie, kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt'ten boşanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir zamanların ünlü çifti, Nisan 2019’da resmen ayrıldı. Jolie, ayrılıktan sonra kendini tamamen işine ve çocuklarına adadığını belirtti.

"ÇOCUKLARIMIN İYİLİĞİ İÇİN BOŞANDIM"

45 yaşındaki ünlü isim, "Çocuklarımın iyiliği için boşanma kararı aldım." dedi. Vogue dergisine konuşan Jolie, altı çocuğunu "çok cesur ve güçlü genç insanlar" şeklinde tanımlayarak, 56 yaşındaki Pitt'ten ayrılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum. Bazıları benim sessizliğimden yararlandı, ama çocuklar medyada kendileri ile ilgili yayılan yalanları görüyorlar."





6 ÇOCUĞUNUN 3'Ü EVLATLIK

Angelina Jolie'nin, üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu var. Evlatlıkları hakkında konuşan Jolie, "Köklerinin ait olduğu yerlere ilgilerini asla kaybetmemeliler. Onları onurlandırın, onlardan öğrenin. Bu çıkabileceğiniz en harika yolculuk." ifadelerini kullandı.

FARKLI ÜLKELERDEN EVLAT EDİNDİ

Jolie'nin Maddox adındaki ilk çocuğu Kamboçya'dan, kızı Zahara Etiyopya'dan, oğlu Pax Thien ise Vienam'dan geldi.