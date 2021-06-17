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    Angelina Jolie eski eşiyle görüşmeye başladı

    Hollywood'un güzel yıldızı Angeline Jolie, Brad Pitt ile girdiği velayet savaşının gölgesinde eski eşiyle görüşmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 06:53
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    Angelina Jolie eski eşiyle görüşmeye başladı

    11 Haziran’da Jonny Lee Miller’ın evine girerken görüntülenen Jolie’nin, bu ziyaretinden dört gün sonra 17 yaşındaki oğlu Pax ile yeniden Miller’ın evine gitti.

    ESKİ AŞKI

    Jolie 1999’da boşandığı Miller’dan sonra Billy Bob Thornton ve Brad Pitt ile evlilikler gerçekleştirdi. "Mr. & Mrs. Smith" filminde başrolü paylaşan Pitt ve Jolie Hollywood’un gözde çiftiydi. Ancak evliliklerini 2019 yılında sonlandırma kararı aldılar.

    VELAYET SAVAŞLARI

    Bir zamanların Brangelina’sı şimdilerde çocuklarının velayeti için mücadele ediyorlar. Son olarak çocukların ifadelerinin alınmaması nedeniyle mahkemeyi haksızlıkla suçlayan Jolie, Pitt’in de geçmişinde aile içi şiddet geçmişi olduğunu iddia etmişti. Çiftin velayet savaşı sürerken Jolie’nin eski eşiyle görüşmesi ve oğlunu tanıştırması dikkat çekti.

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