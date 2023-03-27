Angelina Jolie ve David Mayer buluşması Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, uzun yıllar sonra biriyle görüntülenince basında gündem oldu.

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İki ünlü oyuncu Brad Pitt ile Angelina Jolie, 6 çocuklarına rağmen birlikteliklerini 2016 yılında bitirmişlerdi.

İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

Velayet savaşları

Pitt'i kendisine ve çocuklara fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.

Mahkemelik olmuşlardı

Los Angeles County Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı, soruşturmayla ilgili nihai raporunda, daha önce alkolle ilgili sorunları olduğunu kabul eden Pitt'in çocuklarından hiçbirini fiziksel olarak istismar etmediği sonucuna varmıştı. Aktör, ayrıca FBI tarafından da aklanmıştı.

Angeline Jolie, geçtiğimiz günlerde Malibu'da bir öğle yemeği randevusuna çıktı. Ünlü oyuncu, üç saatini milyarder varis David Mayer de Rothschild ile sohbet ederek geçirdi. Yemek sonrası paparazzilere yakalanan ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddiaları hemen manşetlere taşındı.