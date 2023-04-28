Angelina Jolie ve oğlu Maddox Beyaz Saray'da Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ve en büyük çocuğu Maddox Jolie-Pitt, önceki akşam ABD Başkanı Joe Biden ve First lady Jill Biden'ın Beyaz Saray'da düzenlediği Devlet Yemeği'ne katıldı.

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Angelina Jolie, en büyük çocuğu Maddox ile Beyaz Saray'da özel bir davete katıldı. 47 yaşındaki Oscar'lı yıldız, 21 yaşındaki oğlu Maddox ile Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ve eşi Jill Bi,den'ın ev sahipliğinde düzenlenen Devlet Yemeği'nde gitti.

Jolie, yıllar önce dikilen beyaz bir elbise ve vintage ceketten oluşan stiliyle katıldığı etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden olurken, oğlunun da smokin giydiği görüldü.

Güney Kore onuruna verilen yemekte Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee de özel konuklar olarak hazır bulundu.

6 çocuğu var

Üçü biyolojik, üçü de evlatlık altı çocuğu olan Jolie, Maddox'u yıllar önce Kamboçya'dan evlat edinmişti. Jolie, Maddox'u 2002 yılında bir yetimhanede görmüştü.