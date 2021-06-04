Angelina Jolie velayet davasından vazgeçmiyor

Angelina Jolie, beş yıldır süren velayet davasını kaybetti. Ancak, ünlü yıldızın bu mücadeleden vazgeçmeyeceği söylendi.

Dünya yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında sular durulmuyor.

İkilinin beş yıldır devam eden velayet davasının kazananı Pitt olmasına rağmen, Jolie'nin eski eşini asla affetmeyeceği ve çocuklarını vermek istemediği belirtildi.

Angelina ve Brad Pitt'in, velayetlerini paylaştığı Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizleri Knox Vivienne adında altı çocuğu var.

"ADALET GALİP GELECEK"

Angelina Jolie, mahkemenin sonucu karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Ancak ünlü yıldızın, yasal mücadelenin henüz bitmediğini düşündüğü söylendi.

İkiliye yakın bir kaynaktan Jolie ile ilgili olarak; “Onu asla affetmeyecek. Ancak henüz mahkemenin bitmekten çok uzak olduğuna ve adaletin galip geleceğine inanıyor.” dedi.

SAHİP OLDUKLARINI VERMEYE HAZIR

Ünlü yıldızın, mahkeme kararına itiraz etmek için 'sahip olduğu her şeyi' vereceği de iddia edildi.