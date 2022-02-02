Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, Afgan kadınlar için çağrı yaptı.

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen Afgan kadınlarına yönelik üst düzey konferansta konuştu.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi (UNHCR) olan 46 yaşındaki ünlü oyuncu, “Dünyanın dört bir yanındaki liderleri Afganistan'da kadınlara ve sivil topluma yapılan muameleden sorumlu hale getirmeye çağırıyorum.

Bazı ülkelerin sınırlarında savunmasız mültecilerin şiddetli geri itmelerini durdurmak için insani yardımlar kadınlara ve kadın liderliğindeki kuruluşlara ulaşmasını sağlamalısınız" dedi.

"AFGANLI KADINLARI UNUTMAYIN"

Afgan kadın hakları aktivisti Malalai Joya’nın “Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın” sözlerine atıfta bulunan Jolie, “Umarım her yerde özgürce düşünen insanlar Afganistanlı kadınların unutulmamasını sağlamaya yardımcı olur" dedi.

Bununla birlikte Jolie, Afganistan’ın ünlü kadın sanatçı ve aktivistlerinin adlarını okuyarak, "Bu kadınların isimlerini ve hikayelerini öğrenin. İsimlerimi asla öğrenemeyeceğimiz, ancak kendi yollarıyla nesiller boyu hayatta kalmayı başaran tüm kadınları düşünün" ifadelerini kullandı.