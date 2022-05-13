'Ankaralı Marilyn Monroe' Türkücü Ceylan'ın yeni imajını gören yoruma koştu...

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan, klip çekimindeki tarzıyla "Marilyn Monroe"ya benzetildi.

'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, şarkılarının yanı sıra imaj değişimiyle gündeme geliyor.

Türkücü Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta başka birine dönüştü.

Yeni şarkısı için hazırlıkları tamamlayan Ceylan, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni imajında dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe’ya benzemeye çalışan şarkıcı Ceylan'ı görenler şaştı kaldı.

"Ceylan mı, Marilyn mi?"

Klip fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Ceylan'a takipçilerinden güldüren yorumlar geldi.

Kimileri ise Marilyn Monroe ve şarkıcı Ceylan’ın fotoğrafları kolajla bir araya getirerek paylaşım yaptı.

Ceylan'a "Ankaralı Marilyn Monroe", "Türk'lerin Marilyn Monreo'su geldi açılın", "Marilyn Monroe'da kimmiş" tarzında yorumlar yapıldı.