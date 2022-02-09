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    Anne Marie, sahnede düştü

    Ünlü şarkıcı Anne Marie, merdivenlerden inerken ayağı kayınca yere kapaklandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 14:00
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    Anne Marie, sahnede düştü

    Cizreli Mehmet isimli fenomen ile bir uygulama üzerinden düet yapan ve sonrasında buluşan Anne Marie, Londra'daki O2 Arena'da birçok yıldızın katılımı ile düzenlenen görkemli Brit Ödülleri töreninde sahne aldı.

    DÜŞTÜĞÜ GİBİ KALKTI

    Şarkı söyleyerek inmeye çalışan şarkıcı, dengesini kaybedince yere düştü. Acısına rağmen şarkısına devam eden ünlü isim, hiçbir şey olmamış gibi konserini tamamladı.

    Sahne sonrası Twitter hesabından esprili bir paylaşım yaparak şarkıcı, düşmesine gönderme yaptı: "Zaten sol bileğime ihtiyacım yoktu"

    Anne Marie, sahnede düştü #1


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