Annesi ve babası Babak Khorramdin'i öldürdü

İranlı yönetmen Babak Khorramdin, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu öldürüldü.

Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Babak Khorramdin, uzun yıllar yaşadığı İngiltere’den ülkesine dönmüştü. Ailesiyle arasında sorunlar olduğu öğrenilen Khorramdin, cinayete kurban gitti.

ÖLDÜRÜP, ÇÖPE ATTILAR

Daily Star’ın haberine göre oğullarının evlenmemesinden rahatsızlık duyan Khorramdin’in anne ve babası, ünlü yönetmeni katletti. Khorramdin’in cesedi, başkent Tahran’ın Ekbatan bölgesinde bir çöpte bulundu.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre, Khorramdin’in vücudu parçalara ayrıldıktan sonra valizin içine konulmuştu. Olay sonrası tutuklanan Khorramdin’in babası, verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek, “Aramızdaki sorunlar nedeniyle onu ilaç vererek bayılttım. Daha sonra bıçaklayarak öldürdüm. Vücudunu parçaladıktan sonra eşimle birlikte en yakın çöpe attım.” dedi.