Antrenörü Jennifer Lopez'i anlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı

Fiziğiyle genç kızlara biile taş çıkaran Jennifer Lopez'in antrenörü, dünyaca ünlü yıldızın formunun sırrını açıkladı.

Lopez’in antrenörü David Kirsch, 10 Kasım’da bir dergiye verdiği röportajda 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsetti.

"HEYECAN VERİCİ"

Ünlü şarkıcının sporu çok ciddiye aldığını söyleyen Kirsch, “Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz. İç uyluklarınız ve poponuz için harika bir plan. Antrenmanlarına biraz kardiyo, plyometrics, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz. Çok, çok yoğun ve bunu çok ciddiye alıyor, bu da benim gibi biri için heyecan verici.” dedi.

Fiziği ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran Lopez, neredeyse her gün spor yapan ve sık sık spor salonundan çıkarken görüntüleniyor.