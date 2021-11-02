Anya Taylor-Joy: Etrafımdakileri ağlayarak kandırıyorum

The Queen's Gambit dizisi ile adından söz ettiren Anya Taylor-Joy, ağlama yeteneğini insanları kandırmak için kullandığını söyledi.

"The Queen's Gambit" dizisinin Beth Harmon'u, Altın Küre kazanan ve Emmy'ye aday gösterilen Anya Taylor-Joy, James Corden'ın sunuculuğunu üstlendiği The Late Late Show'a konuk oldu.

Canlı yayında merak edilenleri yanıtlayan Taylor-Joy'ın itirafları şaşırttı.

"İLK AĞLAMA SAHNEMDE BUNUN NASIL YAPILACAĞINI BİLMİYORDUM"

"İlk ağlama sahnemde bunun nasıl yapılacağını bilmiyordum ve başıma gelen kötü şeyleri sabahtan itibaren düşünmeye başladım ve çekim saati geldiğinde hazırdım. Bu şekilde nasıl yapılacağını da öğrendim." diyen Taylor-Joy, arkadaşlarını ağlayarak kandırdığını söyledi.

"GÖZLERİM HEMEN YAŞARIYOR, BENCİLCE AMA BEN ÇOK EĞLENİYORUM"

25 yaşındaki oyuncu, "Gözlerim hemen yaşarıyor. Biraz bencilce ama ben çok eğleniyorum. Eskiden daha sık yapıyordum, 'Benimle böyle konuşamazsın' diyerek çevredekilerin tepkisini ölçüyordum." dedi.