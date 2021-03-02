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    Anya Taylor-Joy, üzerinde 2.3 milyon doları taşıdı

    Anya Taylor-Joy, kariyerinin en büyük gecelerinden biri için gösterişli bir Altın Küre elbisesi seçti.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 07:27
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    Anya Taylor-Joy, üzerinde 2.3 milyon doları taşıdı

    Altın Küre Ödülleri, dün gece San Francisco ve New York’ta eş zamanlı düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

    Etkinlikte öne çıkan isimlerden biri de bir satranç dahisini canlandırdığı The Queens Gambit ile en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Anya Taylor-Joy oldu.

    SADECE TAKILAR 2.3 MİLYON DOLAR

    Ödül alan 24 yaşındaki oyuncu, giydiği elbise ve takılarıyla  dikkat çekti. Dior elbise giyen Taylor-Joy, değeri yaklaşık 2.3 milyon dolar olan Tiffany & Co. pırlanta ve takılarıyla adeta şov yaptı.

     

    Anya Taylor-Joy, üzerinde 2.3 milyon doları taşıdı #1Anya Taylor-Joy, üzerinde 2.3 milyon doları taşıdı #2

    Anya Taylor-Joy, üzerinde 2.3 milyon doları taşıdı #3

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