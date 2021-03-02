Anya Taylor-Joy, üzerinde 2.3 milyon doları taşıdı

Anya Taylor-Joy, kariyerinin en büyük gecelerinden biri için gösterişli bir Altın Küre elbisesi seçti.

Altın Küre Ödülleri, dün gece San Francisco ve New York’ta eş zamanlı düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Etkinlikte öne çıkan isimlerden biri de bir satranç dahisini canlandırdığı The Queens Gambit ile en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Anya Taylor-Joy oldu.

SADECE TAKILAR 2.3 MİLYON DOLAR

Ödül alan 24 yaşındaki oyuncu, giydiği elbise ve takılarıyla dikkat çekti. Dior elbise giyen Taylor-Joy, değeri yaklaşık 2.3 milyon dolar olan Tiffany & Co. pırlanta ve takılarıyla adeta şov yaptı.