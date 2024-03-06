Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'ı övdü: "Muhteşem bir eşe sahibim" Seçil Erzan tarafından dolandırılan ve telefon mesajları ortaya çıkan Arda Turan, eşiyle bir ödül gecesinde ortaya çıktı.

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Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporunda, Arda Turan'la arasında geçen bin 179 mesaj ortaya çıkmıştı.

Çanta kredisi istedi

Turan'ın eşine çanta alması için Seçil Erzan'dan kredi çıkarması konusunda mesajlaşmaları da raporda yer almıştı.

Bu haberlerle gündemde olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan, beraber bir ödül töreninde kamera karşısına geçti. Arda Turan, şu ifadeleri kullanarak eşini yere göğe sığdıramadı:

Muhteşem de 2 çocuk verdi bana

"Bizim evimizde çok güzel bir mutluluk var ama bizim hayatımız zor bir hayat. Muhteşem bir eşe sahibim, çok zor günlerden yorgun günlerden geçtik ama her zaman yanımda dimdikti. Muhteşem de 2 çocuk verdi bana, onunla gurur duyuyorum."