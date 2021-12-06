Arda Turan, yakın arkadaşı şarkıcı Mustafa Ceceli ile 'Waka Waka' şarkısını söyledi.

Galatasaray'ın kaptanı ünlü futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'ın doğum günü için evde parti verdi. Evlerine yakın arkadaşlarını çağıran çift, çok eğlendi.

WAKA WAKA EĞLENCESİ

Eline gitarı alan Turan, 'Waka Waka' şarkısına eşlik etti. Mustafa Ceceli'nin piyano performansıyla hep bir ağızdan bu besteyi söyleyen Arda'nın arkadaş grubu neşeli anlar yaşadı.

Video içerik üreticisi Ala Tokel, Arda Turan'ın eşi için verilen doğum günü partisinde bu beste söylenirken o anları kamerasına kaydetti. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Tokel, kısa süre içinde gündem oldu.

Arda Turan'ın Waka Waka performansı VİDEO

