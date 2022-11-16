Arda Türkmen baba oldu

Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile mutlu bir evlilikleri olan ünlü şef Arda Türkmen, kızları Ada Siena'yı kucaklarına aldıklarını duyurdu. Türkmen paylaşımında, "Bugün en mutlu günümüz" dedi.

Şef Arda Türkmen de 2022 yılında baba olan ünlü isimler arasında yer aldı.

Türkmen, geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler dünyaevine girmişti.

Çiftin, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen 200 kişilik düğün organizasyonları çok konuşulmuştu.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şef, Elbirliler ile sık sık fotoğraflarını yayınlıyor.

Büyük beğeni alan paylaşımlar, çiftin mutlu evliliklerini gözler önüne seriyor.

Bebek beklediklerini duyurdular

Elbirliler ve Türkmen'den geçtiğimiz temmuz ayında bebek müjdesi gelmişti.

Güzel haberi tatil pozlarıyla duyuran çift, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz." açıklamasını yapmıştı.

Çift kızlarına kavuştu

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından paylaşan genç anne adayı Elbirliler, ünlü bir otelde baby shower partisi düzenlemişti.

Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan çift, sonunda kızlarına kavuştu.

"Bugün en mutlu günümüz..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyuran Arda Türkmen, gönderisine şu notu yazdı:

"Biz bugün 3 olduk... Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz."

Müjdeli habere başta ünlü isimler olmak üzere binlerce tebrik mesajları geldi.