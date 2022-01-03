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    Aref Ghafouri'nin son hali

    Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen Aref Ghafouri son haliyle şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 12:45
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    Aref Ghafouri'nin son hali

    2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, yıllar sanra ortaya çıktı.

    Gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Hayatına dair kareleri, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü Ghafouri'nin son hali şaşırttı.

    İşte uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü illüzyonistin son hali:

    Aref Ghafouri nin son hali #1

    Aref Ghafouri nin son hali #2

    Aref Ghafouri nin son hali #3

    Aref Ghafouri nin son hali #4


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