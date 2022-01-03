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- Aref Ghafouri'nin son hali
Aref Ghafouri'nin son hali
Yetenek Sizsiniz Türkiye ile ünlenen Aref Ghafouri son haliyle şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 12:43
- Güncelleme : 03.01.2022 - 12:45
2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, yıllar sanra ortaya çıktı.
Gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Hayatına dair kareleri, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü Ghafouri'nin son hali şaşırttı.
İşte uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü illüzyonistin son hali: