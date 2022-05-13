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    Arif Verimli: Çıplak kadın görsem başımı çeviririm

    "Ben insan psikolojisi profesörüyüm" diyen Arif Verimli, MHP'li Ahmet Çakar'a cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 09:08
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    Arif Verimli: Çıplak kadın görsem başımı çeviririm

    MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın Sadakat'siz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in derin göğüs dekolteli kıyafetini eleştirmesinin yankıları sürüyor.

    Tepkiler çıp gibi büyürken bir tepki de Müge anlı'nın programından tanıdığımız ünlü psikiyatri Arif Verimli'den geldi.

    "Başımı çeviririm"

    Sosyal medyayı aktif kullanan Arif Verimli paylaşımında "Ben bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem de çeviririm başımı yoluma giderim" dedi.

    Takipçisi cevap verdi

    Bir takipçisi Verimli'ye "Belki de başınızı çevirmeniz de onu rahatsız ediyordur, orada bir rahatsızlık unsuru varmış gibi hissettirebilir çünkü. Hem bakmayıp hem de başınızı çevirmeden dümdüz normal bir insan görmüş gibi sıradan bir şekilde yürüyüp yolunuza gidebilirsiniz bence" yanıtını verdi.

    "Ben insan psikolojisi profesörüyüm"

    Verimli ise bu yoruma "Aynen de öyle yaparım. Ben insan psikolojisi profesörüyüm" diyerek yanıt verdi.

    MHP eski milletvekili Ahmet Çakar Melis Sezen'in elbisesini örnek vererek "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" dedi.

    Arif Verimli: Çıplak kadın görsem başımı çeviririm #1

    Arif Verimli: Çıplak kadın görsem başımı çeviririm #2

    Arif Verimli: Çıplak kadın görsem başımı çeviririm #3

    Arif Verimli: Çıplak kadın görsem başımı çeviririm #4


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