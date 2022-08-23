Arif Verimli: Müge anlı ben düğününe çağırmadı

Prof. Dr. Arif Verimli, katıldığı bir YouTube programında Müge Anlı hakkında konuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz yıl programa veda etmişti.Verimli, YouTube yayınlanan bir programa konuk oldu.

Verimli, "14 yıl emek verdiniz Müge Anlı'ya, biz çok üzüldük. Kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Verimli, "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, şunu yaptık, bunu yaptık, hiç dinlemedi arkadaşımız." dedi.

"Kıymetsizler"

"Daha çok kırgın olduğunuz kişi Müge Anlı mı Şevki Sözen mi?" sorusuna da "Valla ikisinin de kıymeti yok benim için." ifadelerini kullandı.

Programdan sonra Müge Anlı ile konuşmadığını da belirten Verimli, düğüne davet edilmediğini söyleyip mutluluklar diledi.