Petrol
97.13
0.67%
Euro
17.9861
0.04%
Dolar
18.094
0.16%
Altın
1.011
0.38%
Borsa
3062
0.00%
Bitcoin
388.440
-1.85%
BTXN Coin
5.53
-2.81%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Arif Verimli: Müge anlı ben düğününe çağırmadı

    Prof. Dr. Arif Verimli, katıldığı bir YouTube programında Müge Anlı hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 07:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arif Verimli: Müge anlı ben düğününe çağırmadı

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz yıl programa veda etmişti.Verimli, YouTube yayınlanan bir programa konuk oldu.

    Verimli, "14 yıl emek verdiniz Müge Anlı'ya, biz çok üzüldük. Kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Verimli, "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, şunu yaptık, bunu yaptık, hiç dinlemedi arkadaşımız." dedi.

    "Kıymetsizler"

    "Daha çok kırgın olduğunuz kişi Müge Anlı mı Şevki Sözen mi?" sorusuna da "Valla ikisinin de kıymeti yok benim için." ifadelerini kullandı.

    Programdan sonra Müge Anlı ile konuşmadığını da belirten Verimli, düğüne davet edilmediğini söyleyip mutluluklar diledi.

    Arif Verimli: Müge anlı ben düğününe çağırmadı #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ülkenize ve parasına güvenin
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ülkenize ve parasına güvenin

    Konya'da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi
    Yaşam

    Konya'da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi

    Görüş Bildir