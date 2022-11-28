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    Armağan Çağlayan, biyopsi sonucunu açıkladı

    Geçtiğimiz gün kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Armağan Çağlayan, yeni bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 11:51
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    Armağan Çağlayan, biyopsi sonucunu açıkladı

    Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sevenlerini üzen haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Armağan Çağlayan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla da süreçle ilgili de bilgi vermişti. Ünlü yapımcı, yaşadığı bu süreçte gösterilerine ve programlarına ara vereceğini de belirtmişti.

    Çarşamba günü ameliyat masasına yatacağını açıklayan Armağan Çağlayan'dan yeni paylaşım geldi.

    Alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, şunları yazdı:

    "Lenflerim temiz"

    "Selamlar … Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş.

    Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere …Herkese her şey için çooook teşekkürler… sevgiler …"

    Armağan Çağlayan, biyopsi sonucunu açıkladı #1


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