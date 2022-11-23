Armağan Çağlayan kendisine gelen çirkin yoruma cevap verdi

Akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan kendisine gelen çirkin yoruma dayanamadı.

Armağan Çağlayan, dün sevenlerini üzen bir paylaşımda bulundu. Kansere yakalandığını duyuran Çağlayan, dünden beri gündem olurken sosyal medya hesabından yüzlerce destek mesajı geldi.

"Kemalist hastalanmış"

Bir sosyal medya kullanıcısının "Komedyen, mizahçı, dalgacı, Kemalist, algıcı, yalancı Armağan Çağlayan hastalanmış. 'Allahtan geldik ve yine Allah'a döneceğiz'" yorumunu gören ünlü yapımcı "Ben döneceğim ama sizin gibi insanların döneceğini çok sanmıyorum! Islah olun umarım! Ya da olmayın! Olamayın" sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Instagram’dan sevenlerini üzen haberi veren Çağlayan şu ifadeleri kullanmıştı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."