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    Armağan Çağlayan'dan takipçisine kilo cevabı: Eve giderken siz mi taşıyorsunuz

    Sosyal medya üzerinden sık sık fotoğraf paylaşan Armağan Çağlayan'a kilolu olduğuna yönelik yorumlar geldi. Sinirlenen Çağlayan bir takipçisine, "Siz mi taşıyorsunuz eve giderken?" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 17:03
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    Armağan Çağlayan'dan takipçisine kilo cevabı: Eve giderken siz mi taşıyorsunuz

    Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

    Youtube hesabı ile sık sık adından söz ettiren Çağlayan, Instagram'dan fotoğraf paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

    Aldığı kilolar sebebiyle sosyal medyada gündem olan Çağlayan, takipçilerinden gelen yorumlara sinirlendi.

    ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN KİLO TEPKİSİ

    Armağan Çağlayan'a takipçileri, çok kilo aldığına dair yorumlarda bulundu. Bu yorumlara bozulan Çağlayan ise takipçilerine sert bir üslupla, "Siz mi taşıyorsunuz eve giderken?" şeklinde yanıt verdi.

    Çağlayan'ın bu yorumu kısa süre içerisinde, sosyal medyada gündem oldu. Birçok sayfa tarafından paylaşıldı.

    Armağan Çağlayan dan takipçisine kilo cevabı: Eve giderken siz mi taşıyorsunuz #1

    Armağan Çağlayan dan takipçisine kilo cevabı: Eve giderken siz mi taşıyorsunuz #2

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