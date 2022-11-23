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    Arzu Sabancı, Justin Bieber'la aynı kazağı giydi

    New York'a giden Arzu Sabancı, giydiği kazak yüzünden Justin Bieber'la pişti oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:09
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    Arzu Sabancı, Justin Bieber'la aynı kazağı giydi

    Sosyetenin en ünlü kadınlarından Arzu Sabancı, tatil için Amerika’ya gitti. Yurt dışı tatilinde Sabancı'ya, oğlu Kerim de kendisine eşlik ediyor.

    Tarzıyla sürekli gündeme gelen ve çok beğenilen sosyetik isim, geçen pazar Amerika'yı gezerken İsabel Marant marka kazak giydi.

    Justin'la zevkleri aynı

    Sabancı'nın giydiği kazağın aynısı, önceki gün de dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın üzerindeydi. Dünyaca ünlü şarkıcıyla aynı kazağı giyen Sabancı'nın fotoğafına yorum yağdı.

    Arzu Sabancı, Justin Bieber la aynı kazağı giydi #1


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