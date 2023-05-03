ASAP Rocky, hayranından özür diledi Rihanna'nın çocuklarının babası en ünlü rapçi ASAP Rocky, kırmızı halıya çıkmadan önce yaşadığı ilginç bir olayla gündeme geldi.

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Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala 1 Mayıs'ta gerçekleşti. Galaya birbirinden ünlü isimler katıldı. Gösteri dünyasının ünlüleri, New York Metropolitan Müzesi'nin merdivenlerinde kameralar karşısına çıktı.

Giydiği beyaz elbisesiyle ve iyice büyüyen karnıyla törenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Rihanna (35), sevgilisi ve çocuklarının babası rapçi ASAP Rocky (34) ile kırmızı halıya çıkmadan önce, ilginç bir olay yaşandı.

Hayranının omzunu destek olarak kullandı

İkili galadan önce kalacakları otele ulaşmaya çalışırken, ASAP Rocky otelin girişinin önündeki barikatın üzerinden atladı. Rapçi, bu sırada yanlışlıkla hayranının omzunu destek olarak kullandı ve üstünden atladığı kişinin gözlüklerinin yüzünden kaymasına sebep oldu. Bunun üzerine ünlü ismin Maddy adlı söz konusu hayranı, "ASAP Rocky az önce kelimenin tam anlamıyla üzerimden atladı" mesajını yazdığı bir Tweet atarak, dağılmış saçlarını ve yüzünden kaymış gözlüğünü gösterdi.

"Benim hatam tatlım"

Hayranının binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem olan paylaşımını ertesi gün gören ASAP Rocky, Maddy'yi takip etti ve ondan "Benim hatam tatlım" sözleriyle özür diledi.