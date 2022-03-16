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    Asena, çekimlerde eşini görünce havalara uçtu

    Eşiyle videosunu paylaşan Asena'ın son haline yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 12:44
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    Asena, çekimlerde eşini görünce havalara uçtu

    Bir döneme damga vuran isimler arasında yer alan ünlü oryantal Asena'dan yeni video geldi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Asena, derin göğüs dekolteli elbisesi ile çekim yaptı. Ünlü oryantal, kameralara poz verirken bir anda karşısında eşi Hasan Dere'yi görünce havalara uçtu.

    YAŞLANMIYOR

    O anları sosyal medya hesabından paylaşan Asena'ya yorum yağdı. Asena'nın son haline de takipçileri yorum yapmayı ihmal etmedi. Asena'yı görenler "Yıllara meydan okuyorsun" dedi.

    Asena, çekimlerde eşini görünce havalara uçtu #1

    Asena, çekimlerde eşini görünce havalara uçtu #2


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