Asena makyajsız halini paylaştı

Oryantal Asena sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

İbo Show programındaki performanslarıyla hafızalara kazınan ünlü oryantal Asena Dere, evlenince mesleğini bıraktı.

Uzun süredir ekranlardan uzakta olan Asena, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Hasan Dere ile evli olan Asena, sosyal medyadan makyajsız halini paylaşınca gündem oldu.

En doğal haliyle takipçilerine güzel bir gün dileyen oryantal Asena'nın makyajlı ve makyajsız görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti.